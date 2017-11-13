В Иране зафиксировали 14 афтершоков после землетрясения

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Порядка 14 афтершоков произошло после землетрясения в Иране, сообщил РИА Новости источник в центре отслеживания землетрясений.

"14 повторных толчков произошло в западных районах. Их сила колебалась от 2,3 баллов до 4,1 баллов по шкале Рихтера", — заявил источник в центре отслеживания землетрясений.

"Очаг залегал неглубоко, потому ущерб может оказаться значительным", — отметил источник.

В воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали не менее двух человек, около 100 получили ранения. В Иране погибли шестеро, еще около 140 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.