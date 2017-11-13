В Ираке из-за землетрясения произошел горный обвал

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр водных ресурсов Ирака Хасан Аль-Джнаби сообщил, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе произошел горный обвал близ плотины Дарбенджан, разрушены несколько ближайших зданий.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По данным источника РИА Новости, жертвами землетрясения в Ираке стали не менее двух человек, еще около 100 получили ранения.