Роухани приказал обеспечить пострадавших от землетрясения всем необходимым

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани приказал МВД обеспечить жителей пострадавших от землетрясения районов всем необходимым.

"Президент Хасан Роухани приказал министерству внутренних дел как можно скорее удовлетворить все нужды жителей западных районов страны, пострадавших от землетрясения", — сообщает пресс-служба Роухани.

В свою очередь сайт МВД сообщает, что министр проводит заседание с кризисной группой для обсуждения устранения последствий землетрясения.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали два человека, около 100 получили ранения. В Иране погибли шестеро, еще около 140 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.