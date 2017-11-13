Роухани приказал обеспечить пострадавших от землетрясения всем необходимым

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани приказал МВД обеспечить жителей пострадавших от землетрясения районов всем необходимым.
В свою очередь сайт МВД сообщает, что министр проводит заседание с кризисной группой для обсуждения устранения последствий землетрясения.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали два человека, около 100 получили ранения. В Иране погибли шестеро, еще около 140 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.