В иранском Керманшахе в результате землетрясения погибло шесть человек

ТЕГЕРАН, 12 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 50 пострадали в иранском городе Керманшах в результате землетрясения, сообщили местные власти.

"По предварительным оценкам, погибли шесть человек, ранены более 50 в результате землетрясения", — сообщил агентству Tasnim мэр иранского города Керманшах Хошанк Базонд.

По его словам, двое погибли в районе Касре-Ширин, четверо — в районе Азгала.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным источника РИА Новости, в Ираке жертвами землетрясения стали не менее двух человек, еще около 100 получили ранения.