Премьер Ирака отдал приказания по спасению людей после землетрясения

БАГДАД, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади следит за ситуацией с землетрясением и отдал приказания соответствующим ведомствам принять меры по сохранению жизней граждан, сообщила пресс-служба премьера.

"Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади следит за ситуацией с гражданами и их состоянием после землетрясения в стране, чтобы убедиться в их безопасности", — говорится в сообщении

"Подтверждаем, что сразу после землетрясения премьер отдал указания отрядам гражданской обороны и соответствующим институтам сохранить жизни граждан", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.

Аль-Абади "усиленно" следит за ситуацией, отмечается в заявлении, в котором не сообщается число раненых или погибших в результате природной катастрофы.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали не менее двух человек, около 100 получили ранения. В Иране погибли шестеро, еще около 140 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.