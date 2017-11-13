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На Филиппинах открывается саммит АСЕАН

00:4213.11.2017
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© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН. Архивное фотоФлаги стран участниц саммита АСЕАН. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez

МАНИЛА (Филиппины), 13 ноя – РИА Новости. Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и сопутствующие ему мероприятия открываются в понедельник в столице Филиппин – Маниле.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев выступит на деловой сессии АСЕАН и проведёт переговоры с Дутерте
Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН формально начались 10 ноября, однако главные мероприятия намечены на 13-14 ноября.

Открывающийся в понедельник саммит АСЕАН станет вторым саммитом в рамках председательства Филиппин. В первом саммите в апреле этого года приняли участие только лидеры АСЕАН, а на этом будут присутствовать и лидеры стран-партнеров по диалогу.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

В саммите примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Программа саммита

Церемония совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН в Маниле. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев провел встречу с премьером Сингапура на полях саммита АСЕАН
Церемония открытия саммита состоится утром в подельник в Филиппинском культурном центре. После пленарной сессии участники саммита встретятся представителями бизнес-сообщества АСЕАН в рамках делового и инвестиционного форума. Ожидается, что на этом мероприятии выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В этот же день пройдет 5-й саммит АСЕАН-США по случаю 40-летия установления диалога между сторонами. На понедельник также намечен 20-й саммит АСЕАН-Китай, 19-й саммит АСЕАН-Южная Корея, 20-й саммит АСЕАН-Япония и 9-й саммит АСЕАН.

Во вторник пройдет юбилейный 20-й саммита АСЕАН+3 (АСЕАН +Китай, Япония, Южная Корея), 40-й саммит АСЕАН – Канада и 40-й саммит АСЕАН – ЕС.

Во второй половине дня откроется Восточноазиатский саммит. Одним из самых важных пунктов повестки дня станет встреча лидеров АСЕАН с партнерами из стран, участвующими в RCEP. Во вторник также пройдет саммит АСЕАН-ИНДИЯ.

Повестка

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступает на торжественном ужине, посвященном 50-летию АСЕАН в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Война из-за Южно-Китайского моря никому не нужна, заявил Дутерте
В повестку дня саммита входят вопросы политики и безопасности, экономики и социально-культурные проблемы, которые страны АСЕАН хотят решить, чтобы обеспечить всеобъемлющее, устойчивое и справедливое развитие для всех народов сообщества АСЕАН. Участники встречи обсудят рост радикализации и насильственного экстремизма, прогноз мировой и региональной экономики, экономическую интеграцию, расширение прав и возможностей женщин, рабочих-мигрантов, изменение климата, молодежь и бедность.

"АСЕАН достиг очень многого за последние 50 лет. Несмотря на то, что мы усердно работали для того, чтобы постоянно укреплять механизмы сотрудничества и координации, вызовы по-прежнему остаются. АСЕАН должна и дальше оставаться бдительной и единой, чтобы отвечать на различные вызовы, с которыми сталкивается регион", — заявил генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь.

Ожидается, что лидеры АСЕАН примут ряд деклараций и заявлений, которые станут импульсом для принятия действий на государственном и региональном уровне, чтобы решить эти проблемы, с которым сталкиваются страны ассоциации. Одним из главных результатов саммита станет подписание соглашения о защите прав рабочих мигрантов.

Одним из самых важных пунктов повестки дня станет встреча лидеров АСЕАН с партнерами из стран, участвующими в Региональном всестороннем экономическом партнерстве (РВЭП, RCEP), которое считалась заочным конкурентом возглавляемого ранее США Транстихоокеанского партнерства (ТПП).

Участники акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Тысячи филиппинцев вышли на акцию протеста перед визитом Трампа
RCEP подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия).

Еще одним пунктом повестки дня станет обсуждение проекта Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

В августе этого года в рамках встречи министров иностранных дел страны АСЕАН и Китай одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, она также предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств, работа над которым началась еще в 2013 году.

Антиамериканские протесты и участие Трампа

Президент США Дональд Трамп станет одним из лидеров, который примет участие в саммите. Тем временем правозащитники разочарованы и обеспокоены тем, что Трамп, как впрочем, и другие участники саммита, вероятнее всего воздержатся от критики в адрес проводимой Дутерте кампании по борьбе с наркотиками.

Американский президент прибыл в Манилу из Вьетнама, где принимал участие в саммите АТЭС. Ожидается, что Трамп 13 ноября проведет первую официальную двустороннюю встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

Президент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не поговорив с Путиным
Несмотря на то, что Трамп и Дутерте уже виделись во время саммита АТЭС во Вьетнаме, предстоящее общение станет первой формальной встречей между двумя президентами. Ранее пресс-секретарь МИД Филиппин Робеспьер Боливар сообщил, что лидеры обсудят стратегические вопросы двусторонних отношений, противостояние терроризму, борьбу с преступностью, киберпреступления, а также оказание гуманитарной помощи во время стихийных бедствий.

Ранее представитель администрации США рассказал журналистам, что американский президент и его филиппинский коллега поддерживают теплые отношения, а Трамп очень ждет первой личной встречи. Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Барака Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".

Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп предложил свое "посредничество" в спорах в Южно-Китайском море
В воскресенье днем, за несколько часов до визита Трампа, толпа демонстрантов вышла на акцию протеста против приезда лидера США. Они выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли стилизованный американский флаг. Протестующие попытались пройти к американскому посольству, но полиция остановила их водометами и оттеснила назад. Посольство США в Маниле находится под усиленной охраной полиции.

Демонстранты планируют 13 ноября сжечь чучело Трампа, а также устроить протесты возле посольства США и Международного конференц-центра, где будут проходить главные мероприятия саммита.

Власти Филиппин мобилизовали более 60 тысяч сотрудников безопасности для обеспечения безопасности во время саммита.

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