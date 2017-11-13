Источник: в Иране число пострадавших от землетрясения достигло 138 человек

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Не менее 138 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном полумесяце.

"Число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет", — сообщил источник.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.