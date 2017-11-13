Источник: в Иране в результате землетрясения пострадали около 70 человек

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. В результате землетрясения пострадали 70 человек в Иране, цифра может увеличиться, о погибших данных пока нет, сообщил РИА Новости источник в Иранском Красном полумесяце.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По данным источника РИА Новости, в Ираке жертвами землетрясения стали не менее двух человек, еще около 100 получили ранения.