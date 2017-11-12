Источник: в Ираке в результате землетрясения пострадали около 100 человек

БАГДАД, 12 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще около 100 пострадали в Ираке в результате землетрясения на ирано-иракской границе, сообщил РИА Новости источник в сфере здравоохранения иракской провинции Дияла.

По данным источника, в результате землетрясения погиб один человек в городе Джалюля. Около 60 человек получили ранения в районе Ханакин, еще 40 человек ранены в районе Балад-Руз в провинции Дияла.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным телеканала "Ас-Сумария", землетрясение привело к разрушениям в ряде провинций Ирака. О погибших пока не сообщается.

Подземные толчки также были зафиксированы в Кувейте и ОАЭ.