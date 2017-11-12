БАГДАД, 12 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще около 100 пострадали в Ираке в результате землетрясения на ирано-иракской границе, сообщил РИА Новости источник в сфере здравоохранения иракской провинции Дияла.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
По данным телеканала "Ас-Сумария", землетрясение привело к разрушениям в ряде провинций Ирака. О погибших пока не сообщается.
Подземные толчки также были зафиксированы в Кувейте и ОАЭ.
#Earthquake Irak Iran. pic.twitter.com/Hi3ANmxuZt— Mostafa (@Sed_Morteza) 12 ноября 2017 г.