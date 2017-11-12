В США успешно испытали созданный по советскому образцу космический шаттл

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский шаттл Dream Chaser совершил первую в истории успешную посадку, сообщается в Twitter компании Sierra Nevada Corporation.

SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg — Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) 12 ноября 2017 г.

Аппарат приземлился на авиабазе Эдвардс, штат Калифорния. Нынешний спуск стал вторым для "космического такси". В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, летный прототип получил повреждения.

Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был построен по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4, говорится в материале на сайте NASA.

Предполагается, что Dream Chaser будет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипажи численностью до семи человек. Первый полет к МКС запланирован на 2020 год.