На ирано-иракской границе зафиксировали 10-балльное землетрясение

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Сила подземных толчков во время произошедшего в воскресенье на ирано-иракской границе землетрясения составила 9-10 баллов, сообщили в пресс-службе армянского МЧС со ссылкой на данные сейсмосети Национальной службы сейсмической защиты Армении.

"Двенадцатого ноября в 22.18 (21.18 мск) сейсмологической сетью Национального центра сейсмической защиты МЧС Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 близ ирано-иракской границы, в 33 километрах севернее города Сарпол-э Захаб (в провинции Керманшах, Иран). Очаг залегал на глубине 20 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 9-10 баллов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского МЧС.

По данным пресс-службы, землетрясение ощущалось в южных и центральных районах Армении силой 3 балла.

Ранее телеканал "Ас-Сумария" сообщил, что землетрясение вызвало разрушения в ряде провинций Ирака.