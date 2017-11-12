В Италии 850 граммов трюфелей продали на аукционе за 75 тысяч евро

РИМ, 12 ноя — РИА Новости. Менее одного килограмма трюфелей ушли с аукциона в Италии за 75 тысяч евро, сообщается на сайте замка Гринцане-Кавур, где в воскресенье прошли торги Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba.

Счастливым обладателем лота грибов весом 850 граммов стал финансист из Гонконга Юджин Фунг, который принял участие в торгах по спутниковой связи.

Всего на аукционе было выставлено десять лотов с трюфелями. Общий доход от торгов составил 370 тысяч долларов.

"Несмотря на трудный год, мы представили на аукционе много местных трюфелей отличного качества, которые были оценены конкурирующими площадками покупателей. Гонконг снова оказался очень важной площадкой, и в целом мы можем сказать, что мы достигли двух основных целей этого большого события: наглядно показали миру нашу землю и наши продукты и продемонстрировали конкретную солидарность с нуждающимися", — заявил Томазо Дзанолетти, один из организаторов аукциона и глава одной из пьемонтских энотек.

Он добавил, что "часть вырученных средства пошла на благотворительность".

По словам пьемонтского асессора (министра областного правительства) по делам окружающей среды, развития гор и парков Альберто Вальмаджиа, аукцион обновил традицию региона, уже признанного в качестве наследия ЮНЕСКО и обладающего богатым сочетанием "знаний, вкусов и солидарности".