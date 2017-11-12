Землетрясение в Ираке привело к разрушениям в ряде провинций

КАИР, 12 ноя — РИА Новости. Землетрясение, эпицентр которого в воскресенье вечером находился на иракско-иранской границе, вызвало разрушения в ряде провинций Ирака, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

Других подробностей происшедшего пока не приводится.

Ранее европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение имело магнитуду 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.