В Северной Ирландии полиция обнаружила бомбу у мемориала погибшим воинам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция Северной Ирландии подтвердила, что обнаруженный в День поминовения в городе Ома подозрительный предмет является самодельным взрывным устройством.

Днем из-за обнаружения подозрительного предмета в городе были отложены церемонии, приуроченные ко Дню поминовению погибших в военных конфликтах. Полиция выставила кордоны вдоль нескольких улиц.

"Это маленькое, но потенциально опасное устройство было оставлено с целью вызвать максимальное количество разрушений во время Дня поминовения", — говорится в сообщении начальника полиции Джорджа Гамильтона на сайте ведомства. Полиция направила самодельное взрывное устройство на криминалистическую экспертизу.

День поминовения в Великобритании традиционно проходит в воскресенье, ближайшее к 11 ноября — дню заключения перемирия в Первой мировой войне. В память о погибших британцы возлагают цветы к мемориалам, многие носят на лацканах пальто и курток маковые цветки — символ памяти.

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