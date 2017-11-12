В Северной Ирландии полиция обнаружила бомбу у мемориала погибшим воинам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция Северной Ирландии подтвердила, что обнаруженный в День поминовения в городе Ома подозрительный предмет является самодельным взрывным устройством.
"Это маленькое, но потенциально опасное устройство было оставлено с целью вызвать максимальное количество разрушений во время Дня поминовения", — говорится в сообщении начальника полиции Джорджа Гамильтона на сайте ведомства. Полиция направила самодельное взрывное устройство на криминалистическую экспертизу.
День поминовения в Великобритании традиционно проходит в воскресенье, ближайшее к 11 ноября — дню заключения перемирия в Первой мировой войне. В память о погибших британцы возлагают цветы к мемориалам, многие носят на лацканах пальто и курток маковые цветки — символ памяти.
Chief Con: 'Omagh alert caused by viable pipe bomb': https://t.co/DEP0AwkB5A pic.twitter.com/iJXtC2o0yI— UTV Live News (@UTVNews) 12 ноября 2017 г.