Британского учителя грозят уволить за неправильное обращение к трансгендеру

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Британского учителя Джошуа Сатклифа отстранили от работы после того, как он назвал ученика-трансгендера девочкой, сообщает Daily Mail.

По словам 27-летнего преподавателя, на одном из занятий он похвалил двух учениц, сказав: "Молодцы, девочки". В классе, однако, заметили, что подобное обращение некорректно, поскольку одна из них считает себя "мальчиком". Учитель извинился и пообещал не допускать подобных оговорок.

Инцидент произошел полгода назад, но только сейчас родители юноши-трансгендера обратились с официальной жалобой к руководству школы. На время разбирательства преподавателя отстранили от работы.

"Я был шокирован, когда в руководстве сказали, что в отношении меня ведется расследование. Я не понимал, что происходит. Это был сюрреализм, как будто попал в роман Кафки", — поделился с журналистами Сатклиф.

В ближайшее время учитель предстанет перед дисциплинарной комиссией, которая рассмотрит вопрос о его увольнении.