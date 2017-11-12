"Выбора не было": премьер Турции рассказал о причине покупки С-400

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым связал подписание Турцией соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с тем, что Анкара не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

Он добавил, что это не повлияет на отношения Анкары с Североатлантическим альянсом. "Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции", — сказал Йылдырым журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.

По словам Йылдырыма, выбора у Анкары не было. Он заявил, что из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии, в результате чего погибли 29 человек.

Турция и Россия подписали контракт на поставки С-400 в середине сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара уже внесла первый взнос.

В ответ на это в Пентагоне заявили, что лучшим вариантом для Анкары была бы система противоракетной обороны, совместимая с вооружениями НАТО. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон довел до турецких чиновников свое беспокойство по поводу покупки С-400.

Старейший из сенаторов США Бен Кардин призвал президента Дональда Трампа ввести санкции против Анкары из-за сделки с Москвой.

Хозяева в своем доме

Эрдоган, отвечая на критику США, заявил, что контракт с Россией является личным делом страны.

"Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", — сказал Эрдоган, выступая перед мэрами турецких городов в Анкаре.

Он напомнил, что после отказа США и Израиля поставлять Турции боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама, что вызвало у этих стран "обеспокоенность".

В Минобороны Турции закупку С-400 назвали решенным вопросом. "ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей", — заявил глава оборонного ведомства Нуреттин Джаникли.

Реакция НАТО

В самом Североатлантическом альянсе к покупке С-400 отнеслись более спокойно. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-члены альянса вправе сами принимать решения о контрактах по вооружению.

"Каждый союзник сам решает, какого рода оборудование он приобретает. Это решение Турции, национальное решение Турции", — сказал он РИА Новости.

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем заявил в свою очередь, что контракт между Турцией и Россией не свидетельствует о проблемах в отношениях Анкары и НАТО.

"Если вы имели в виду покупку С-400, то я не думаю, что это свидетельствует об отдалении Турции от НАТО или западных институтов и сближении с Россией. Я не думаю. Потому что турецкое руководство ясно заявило, что они считают Турцию верным союзником по НАТО, и она останется таковой", — сказал Ильдем, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES.

При этом постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил в интервью газете Washington Post, что в альянсе обеспокоены поставками Турции российских ЗРК, которые не совместимы с системами НАТО.

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Зона действия системы достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Комплексы С-400 были приняты на вооружение российской армии в 2007 году.

Помимо Турции, о поставках зенитных ракетных систем в середине октября с Россией также договорилась Саудовская Аравия.