Действующий глава Словении одержал победу на президентских выборах

БЕЛГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Действующий президент Словении Борут Пахор одерживает победу во втором туре выборов главы государства с предварительным результатом 53,79%, сообщает в воскресенье Государственная избирательная комиссия страны.

Его соперник — мэр провинциального города Камник и бывший пародист Марьян Шарец набирает 46,21% голосов.

Данные обнародованы по итогам подсчета 28,28% бюллетеней. В кратком заявлении для журналистов Шарец оценил свой результат хорошим и заявил о приближении времени смены политических элит в стране.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск).

Президент Словении избирается сроком на пять лет. По итогам первого круга 22 октября ни один из кандидатов не преодолел 50-процентрный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нем определяется простым большинством голосов.

Инаугурация главы государства ожидается в декабре этого года.