Президент Науру посетил Абхазию

СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Президент маленького тихоокеанского государства Науру Барон Дивавеси Вака, прибывший в воскресенье с визитом в Абхазию, после переговоров со своим коллегой прогулялся по вечернему Сухуму и посетил знаменитое кафе "Брехаловка".
После переговоров с Раулем Хаджимба сюда пришел президент Науру Барон Дивавеси Вака. Компанию ему составил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. По дороге политики успели обсудить международную ситуацию — Вака пожаловался на давление со стороны США и Грузии, недовольных признанием Абхазии. В ответ Кове поблагодарил коллегу за дипломатическую поддержку и пообещал, что делегация Абхазии приедет в Науру отмечать 50-летие независимости этой страны в конце января 2018 года.
Вака осмотрел фонтаны у драматического театра на набережной Сухума и красивую колоннаду. Кофе на "брехаловке" уже не наливали из-за позднего времени, однако многочисленные гости кафе не собирались расходиться. Министр Даур Кове представил им гостя из Науру. Тот извинился, что долго ехал и прибыл к закрытию.
Визит делегации Науру в Абхазию проходит в непринужденной обстановке, больше напоминающей встречу старых друзей, чем переговоры на высшем уровне. Пока президент гулял по набережной, его делегация, состоящая из министров и депутатов, ела фрукты и общалась с местными коллегами. От прогулки они отказались, сославшись на усталость.
Абхазский спикер Валерий Кварчия поинтересовался, сколько депутатов в парламенте Науру. Ему ответили, что всего 19, на что Кварчия отметил, что в Абхазии их целых 35.
Министра здравоохранения и образования Науру Чармин Скотти спросили, бесплатные ли на острове образование и медицина. Она ответила, что нет, но чтобы закончить на позитивной ноте, похвалила принимающую сторону.
"Нам очень нравится в Абхазии, я горжусь, что меня включили в состав делегации. Здесь очень красивая природа", — сказала Скотти. Гостям подарили памятные медали и видеофильмы о молодой кавказской республике.
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