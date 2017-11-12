РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Президент Науру посетил Абхазию

21:0612.11.2017
0470
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Науру Барон Вака. 12 ноября 2017Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Науру Барон Вака. 12 ноября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук

СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Президент маленького тихоокеанского государства Науру Барон Дивавеси Вака, прибывший в воскресенье с визитом в Абхазию, после переговоров со своим коллегой прогулялся по вечернему Сухуму и посетил знаменитое кафе "Брехаловка".

Президент Республики Науру Барон Вака во время посещения Абхазии. 12 ноября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Науру пожаловались на давление Грузии и США из-за признания Абхазии
Брехаловка — популярная в Сухуме кофейня в центре городской набережной под открытым небом и с видом на море. Здесь за сваренным в турке кофе часами сидят мужчины, обсуждая политические и бытовые новости. Многие из них играют в нарды и шахматы. Раньше слово "брехаловка" было неформальным названием этого места, где любят собираться местные жители, однако в последние годы кофейня взяла это название официально. Эта кофейня упоминается во многих литературных произведениях, в частности, у Фазиля Искандера.

После переговоров с Раулем Хаджимба сюда пришел президент Науру Барон Дивавеси Вака. Компанию ему составил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. По дороге политики успели обсудить международную ситуацию — Вака пожаловался на давление со стороны США и Грузии, недовольных признанием Абхазии. В ответ Кове поблагодарил коллегу за дипломатическую поддержку и пообещал, что делегация Абхазии приедет в Науру отмечать 50-летие независимости этой страны в конце января 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Науру Барон Вака во время посещения Абхазии. 12 ноября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Науру Барон Вака во время посещения Абхазии. 12 ноября 2017

Вака осмотрел фонтаны у драматического театра на набережной Сухума и красивую колоннаду. Кофе на "брехаловке" уже не наливали из-за позднего времени, однако многочисленные гости кафе не собирались расходиться. Министр Даур Кове представил им гостя из Науру. Тот извинился, что долго ехал и прибыл к закрытию.

Президент Республики Науру Барон Вака и президент Абхазии Рауль Хаджимба. 12 ноября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Науру совершил официальный визит в Абхазию
"Мы вас хорошо знаем. Мы благодарны Науру за всю поддержку", — отреагировал один из мужчин, энергично пожав руку президенту. Барон Дивавеси Вака в ответ рассказал, что восхищается красотой Абхазии и мужеством ее жителей. "Маленькие государства должны иметь свой голос и отстаивать свои права. Поэтому мы поддерживаем вас", — объяснил гость. Абхазцам слова жителя тихоокеанского острова Науру очень понравились.

Визит делегации Науру в Абхазию проходит в непринужденной обстановке, больше напоминающей встречу старых друзей, чем переговоры на высшем уровне. Пока президент гулял по набережной, его делегация, состоящая из министров и депутатов, ела фрукты и общалась с местными коллегами. От прогулки они отказались, сославшись на усталость.

Абхазский спикер Валерий Кварчия поинтересовался, сколько депутатов в парламенте Науру. Ему ответили, что всего 19, на что Кварчия отметил, что в Абхазии их целых 35.

© Sputnik / Бадри ЕсиаваПрезидент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме. 12 ноября 2017
© Sputnik / Бадри Есиава
Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме. 12 ноября 2017

Министра здравоохранения и образования Науру Чармин Скотти спросили, бесплатные ли на острове образование и медицина. Она ответила, что нет, но чтобы закончить на позитивной ноте, похвалила принимающую сторону.

"Нам очень нравится в Абхазии, я горжусь, что меня включили в состав делегации. Здесь очень красивая природа", — сказала Скотти. Гостям подарили памятные медали и видеофильмы о молодой кавказской республике.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Науру Барон Вака и президент Абхазии Рауль Хаджимба. 12 ноября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Науру Барон Вака и президент Абхазии Рауль Хаджимба. 12 ноября 2017
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена