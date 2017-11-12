Президент Науру посетил Абхазию

СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Президент маленького тихоокеанского государства Науру Барон Дивавеси Вака, прибывший в воскресенье с визитом в Абхазию, после переговоров со своим коллегой прогулялся по вечернему Сухуму и посетил знаменитое кафе "Брехаловка".

Брехаловка — популярная в Сухуме кофейня в центре городской набережной под открытым небом и с видом на море. Здесь за сваренным в турке кофе часами сидят мужчины, обсуждая политические и бытовые новости. Многие из них играют в нарды и шахматы. Раньше слово "брехаловка" было неформальным названием этого места, где любят собираться местные жители, однако в последние годы кофейня взяла это название официально. Эта кофейня упоминается во многих литературных произведениях, в частности, у Фазиля Искандера.

После переговоров с Раулем Хаджимба сюда пришел президент Науру Барон Дивавеси Вака. Компанию ему составил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. По дороге политики успели обсудить международную ситуацию — Вака пожаловался на давление со стороны США и Грузии, недовольных признанием Абхазии. В ответ Кове поблагодарил коллегу за дипломатическую поддержку и пообещал, что делегация Абхазии приедет в Науру отмечать 50-летие независимости этой страны в конце января 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Науру Барон Вака во время посещения Абхазии. 12 ноября 2017 © Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Науру Барон Вака во время посещения Абхазии. 12 ноября 2017

Вака осмотрел фонтаны у драматического театра на набережной Сухума и красивую колоннаду. Кофе на "брехаловке" уже не наливали из-за позднего времени, однако многочисленные гости кафе не собирались расходиться. Министр Даур Кове представил им гостя из Науру. Тот извинился, что долго ехал и прибыл к закрытию.

"Мы вас хорошо знаем. Мы благодарны Науру за всю поддержку", — отреагировал один из мужчин, энергично пожав руку президенту. Барон Дивавеси Вака в ответ рассказал, что восхищается красотой Абхазии и мужеством ее жителей. "Маленькие государства должны иметь свой голос и отстаивать свои права. Поэтому мы поддерживаем вас", — объяснил гость. Абхазцам слова жителя тихоокеанского острова Науру очень понравились.

Визит делегации Науру в Абхазию проходит в непринужденной обстановке, больше напоминающей встречу старых друзей, чем переговоры на высшем уровне. Пока президент гулял по набережной, его делегация, состоящая из министров и депутатов, ела фрукты и общалась с местными коллегами. От прогулки они отказались, сославшись на усталость.

Абхазский спикер Валерий Кварчия поинтересовался, сколько депутатов в парламенте Науру. Ему ответили, что всего 19, на что Кварчия отметил, что в Абхазии их целых 35.

© Sputnik / Бадри Есиава Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме. 12 ноября 2017 © Sputnik / Бадри Есиава Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме. 12 ноября 2017

Министра здравоохранения и образования Науру Чармин Скотти спросили, бесплатные ли на острове образование и медицина. Она ответила, что нет, но чтобы закончить на позитивной ноте, похвалила принимающую сторону.

"Нам очень нравится в Абхазии, я горжусь, что меня включили в состав делегации. Здесь очень красивая природа", — сказала Скотти. Гостям подарили памятные медали и видеофильмы о молодой кавказской республике.

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