Дипломаты предложили помощь россиянке, у которой в Финляндии изъяли дочь

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Финляндии предложил помощь россиянке, у которой финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь, сообщили РИА Новости в учреждении.

В воскресенье стало известно, что финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки, проживающей в городе Рякюля (Rääkkylä).

Как сообщал РИА Новости финский правозащитник Йохан Бекман, изъятая девочка не имеет гражданства России. По его данным, россиянка живет в Финляндии с мужем-финном. Бекман утверждает, что ребенка изъяли и передали в приемную семью.

"Консульский отдел связался с гражданкой и предложил ей свою помощь в урегулировании конфликта, на что она обещала подумать", — рассказали в консульском отделе посольства России в Финляндии.

В воскресенье в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что детский омбудсмен направит запрос в генконсульство России в Финляндии в связи с информацией об изъятии 12-летней дочери у россиянки.