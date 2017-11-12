Глава Минфина США рассказал о внимании к реализации антироссийских санкций

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство уделяет большое внимание реализации санкций против РФ.

"Мы абсолютно точно реализуем санкции (против РФ — ред.). И это то, чему мы уделяем большое внимание", — сказал он в интервью телеканалу CBS

Отвечая на вопрос о вменяемом России "вмешательстве" в американские выборы он сообщил, что "настало время перейти от этого вопроса" к обсуждению других проблем.

Так, по словам Мнучина, президент США Дональд Трамп "сосредоточен на таких важных вопросах как Северная Корея и Серия, где у нас есть общие цели с Россией".

"И это то, что сейчас действительно очень важно", — отметил глава Минфина США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".