Глава Минфина США рассказал о внимании к реализации антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство уделяет большое внимание реализации санкций против РФ.
Отвечая на вопрос о вменяемом России "вмешательстве" в американские выборы он сообщил, что "настало время перейти от этого вопроса" к обсуждению других проблем.
"И это то, что сейчас действительно очень важно", — отметил глава Минфина США.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".