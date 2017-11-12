Россия не повлияла на исход американских выборов, заявил глава Минфина США

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что "вмешательство" России никак не повлияло на исход американских выборов.

По его словам, он "видел информацию" разведсообществ относительно якобы вмешательства России в президентские выборы США.

"Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться, никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия (на выборы). Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности", — сказал Мнучин в интервью телеканалу CBS.

По его словам, президент США Дональд Трамп "доверяет" информации разведсообществ.

Как ранее сообщал Трамп после встречи с Путиным, президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы. По словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".