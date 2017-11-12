СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Республика Науру, признав независимость Абхазии, испытала давление со стороны США и Грузии, заявил президент Науру Барон Дивавеси Вака в ходе переговоров с главой МИД Абхазии Дауром Кове.

Президент Науру, тихоокеанского островного государства, в 2009 году признавшего суверенитет Абхазии, прибыл в воскресенье с первым официальным визитом в Сухум.

"После признания было огромное давление от США и Грузии. Даже были ситуации с (предложением) взяток, но мы сразу сказали "нет, мы не собираемся сворачивать с этого пути", — рассказал президент Науру, который одновременно занимает пост министра иностранных дел.

По его признанию, эта ситуация даже обсуждалась в парламенте и правительстве Науру, причём были голоса в пользу того, чтобы отозвать признание Абхазии.

"Я объяснил своим людям. Как вы представляете ситуацию: вдруг вы однажды проснетесь, а такие страны, как Австралия и другие наши партнеры, скажут, что мы отказываемся от вашего признания. Я бы сказал, что это было бы самое ужасное чувство, которое может испытать человек — чувство, когда тебя предаёт или оставляет тот, кого ты считал другом. Я сказал, что мы будем оставаться твёрдыми в нашей решимости", — заверил глава Науру.

Министр иностранных дел Абхазии поблагодарил президента Науру за последовательность.

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