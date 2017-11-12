Американский авианосец впервые в истории посетит вьетнамский порт

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. США и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области обороны, запланирован визит американского авианосца впервые в истории в порт Вьетнама в 2018 году, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, распространенном Белым домом.

Ранее президент США Дональд Трамп побывал в Дананге, где принял участие в саммите АТЭС, после чего направился в Ханой, где у него прошли двусторонние переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

В заявлении Белого дома отмечается, что лидеры подтвердили приверженность "углублять сотрудничество в области обороны", а также совместному разрешению "вызовов региональной безопасности".

"Оба лидера приветствовали план посещения впервые в истории авианосцем США вьетнамского порта в 2018 году. Они подтвердили план действий на 2018-2020 годы по сотрудничеству Соединенных Штатов и Вьетнама в области обороны в целях реализации Меморандума о взаимопонимании (МОВ) 2011 года. В этой связи оба лидера приветствовали ранее состоявшийся визит министра обороны Соединенных Штатов во Вьетнам", — говорится в сообщении.

Кроме того, "оба лидера подчеркнули, что их две страны будут углублять и постепенно расширять сотрудничество в области безопасности и разведки, укреплять обмен информацией и проводить совместную подготовку по вопросам, представляющим взаимный интерес".

"Руководители выразили намерение укреплять сотрудничество в области кибербезопасности посредством расширения обмена делегациями и обмена информацией в целях содействия открытому и безопасному киберпространству. Президент Куанг также выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве в области безопасности полетов и авиационной безопасности, а также борьбы с терроризмом", — следует из совместного заявления лидеров двух стран.