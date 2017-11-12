СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Абхазия предлагает создать из признавших ее стран Тихого океана "группу друзей", которые будут лоббировать её интересы в Океании, заявил президент республики Рауль Хаджимба на встрече со своим коллегой из Науру Бароном Дивавеси Вакой.

Президент Науру, тихоокеанского островного государства, в 2009 году признавшего суверенитет Абхазии, прибыл в воскресенье с первым официальным визитом в Сухум.

"Считаю возможным создать…. группу друзей Абхазии, куда могли бы войти Науру, Тувалу, Вануату, которые лоббировали бы интересы Абхазии в этом регионе", — сказал Хаджимба.

Глава Абхазии также отметил, что считает возможным создать "межпарламентскую группу дружбы между республиками Науру и Абхазии", а также надеется "выстроить отношения с форумом Тихоокеанских островов".

"Мы хорошо понимаем, что признание — это долгосрочный процесс, но возможности лоббирования через такого рода структуры позволят начать выстраивать отношения на уровне гуманитарных, экономических отношений с рядом других государств", — заявил Хаджимба. Он отметил важность для Абхазии отношений с Науру, так как они "создают условия для понимания (Абхазии) на международной арене".

Президент Науру заверил, что его республика продолжит процесс лоббирования признания Абхазии.

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