СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Абхазия предлагает создать из признавших ее стран Тихого океана "группу друзей", которые будут лоббировать её интересы в Океании, заявил президент республики Рауль Хаджимба на встрече со своим коллегой из Науру Бароном Дивавеси Вакой.
"Считаю возможным создать…. группу друзей Абхазии, куда могли бы войти Науру, Тувалу, Вануату, которые лоббировали бы интересы Абхазии в этом регионе", — сказал Хаджимба.
Глава Абхазии также отметил, что считает возможным создать "межпарламентскую группу дружбы между республиками Науру и Абхазии", а также надеется "выстроить отношения с форумом Тихоокеанских островов".
"Мы хорошо понимаем, что признание — это долгосрочный процесс, но возможности лоббирования через такого рода структуры позволят начать выстраивать отношения на уровне гуманитарных, экономических отношений с рядом других государств", — заявил Хаджимба. Он отметил важность для Абхазии отношений с Науру, так как они "создают условия для понимания (Абхазии) на международной арене".
Президент Науру заверил, что его республика продолжит процесс лоббирования признания Абхазии.
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