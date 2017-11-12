В Индии опрокинулась переполненная лодка, погибли не менее 13 человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Переполненная лодка перевернулась на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, не менее 13 человек погибли, десять считаются пропавшими без вести, пишет газета New Indian Express.

Как сообщили изданию источники, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Виджаявада. На борту небольшого судна находились около 40 пассажиров, в то время как, по данным Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях, вместимость лодки не превышала 20 человек.

По предварительным данным, лодка попала в водоворот и перевернулась. На месте инцидента проводится спасательная операция. Из воды пока удалось достать 15 человек, выживших после ЧП.