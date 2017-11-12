Президент Науру совершил официальный визит в Абхазию

СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Науру, тихоокеанского островного государства, в 2009 году признавшего суверенитет Абхазии, Барон Дивавеси Вака, прибыл с первым официальным визитом в Сухум, передает корреспондент РИА Новости.

В МИД Абхазии уточнили, что делегация Науру прилетела в российский аэропорт "Адлер", президент Науру провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Из Сочи делегация Науру прибыла в Абхазию.

По сообщению на официальном сайте президента Абхазии, в состав делегации входят также депутат парламента Науру, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат парламента, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, постоянный представитель республики Науру при ООН Марлен Моузес.

Визит делегации начался с посещения парка Славы в центре Сухума. Парк посвящен мирным жителям и военным республики, погибшим в 1992-1993 годах в ходе абхазо-грузинского конфликта. Здесь есть несколько десятков могил героев той войны, гранитные плиты с именами погибших и два бюста абхазских генералов. До войны здесь был детский парк, в котором во время конфликта похоронили в братских могилах около 800 погибших военных и мирных жителей.

Делегацию встречал почетный караул абхазских военных. Гости из Науру возложили цветы к монументу в виде меча. В ближайшее время в кабинете президента Абхазии начнутся переговоры президента Науру с его абхазским коллегой Раулем Хаджимбой.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Абхазии.

Делегации из Науру ранее уже посещали Абхазию. Делегация во главе со спикером парламента Науру Сирил Бураман посетила республику в сентябре 2016 года, стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Кроме того, делегация Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>