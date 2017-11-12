МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фанаты сборной Ирландии по футболу, прибывшие в Копенгаген на стыковой матч со сборной Дании, устроили шумные овации посетителям магазина женского белья Victoria's Secret.

Очевидцы сняли несколько видео. Ирландские фанаты приветствовали девушек и парней, выходящих из магазина, так, как будто те — футболисты.

Как сообщает The Sun, в Копенгаген на игру приехали тысячи болельщиков из Ирландии. Фанаты футбольной сборной из этой страны известны своим веселым нравом и необычными поступками — в частности, во время Чемпионата Европы по футболу в 2016 году во Франции несколько десятков фанатов спели колыбельную малышу в поезде.

Sure we’ll just pop into Victoria’s Secret in Copenhagen. It will be grand! #COYBIG pic.twitter.com/XUs93t8tm9 — Niall Carson (@niallcarsonpa) 11 ноября 2017 г.

​Датчане и ирландцы в итоге сыграли вничью. Судьбы этих команд решатся по итогам второго стыкового матча.