МАНИЛА, 12 ноя — РИА Новости. Россия и Лаос продолжат развивать двустороннее сотрудничество по разным направлениям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим коллегой Тхонглуном Сисулитом.

"Лаос является нашим важным партнером в Юго-Восточной Азии и мы наметили с вами таким образом наше партнерство укреплять, развивать, потому что еще многое предстоит сделать. Но тем не менее будем трудиться над реализацией намеченных планов", — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что Восточно-Азиатский саммит в Маниле и саммит АСЕАН являются хорошей возможностью, чтобы обсудить текущую ситуацию взаимоотношений. В свою очередь, Сисулит поблагодарил российского премьера за возможность провести такую встречу и отметил, что в двусторонних отношениях России и Лаоса уже достигнут определенный прогресс в нескольких направлениях сотрудничества.