Министры рекомендовали Мэй приготовиться к жесткому Brexit, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон и министр окружающей среды страны Майкл Гоув порекомендовали премьер-министру Терезе Мэй дисциплинировать членов правительства и выставить жесткие требования Брюсселю по выходу из ЕС, пишет газета Mail on Sunday.

Изложенные в жестких формулировках рекомендации содержались в письме, адресованном лично Мэй и попавшем в распоряжение издания.

Министры призывают премьера "подчеркнуть ее решимость" полностью порвать с Брюсселем, в частности, установить не подлежащий пересмотру крайний срок для завершения переходного периода после выхода из ЕС — 30 июня 2021 года. Джонсон и Гоув настаивают, что все члены кабинета должны придерживаться одинаково жесткой линии по Brexit, "независимо от их первоначальных позиций во время референдума", причем высказывать противоречащие заданному курсу мнения не рекомендуется ни в официальных заявлениях, ни в личных беседах.

Авторы письма также критикуют подход к вопросу министра финансов Филипа Хаммонда, который считает, что выход из союза без достижения нового соглашения подорвет принцип поддержания "искреннего сотрудничества" с ЕС. Министры предложили Мэй встретиться и обсудить вопрос в удобное для нее время.

Офис премьер-министра, а также Гоув и Джонсон воздержались от комментариев.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.