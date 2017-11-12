В Киеве на митинг Саакашвили пришли около 400 человек

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Около 400 человек приняли участие в митинге на Михайловской площади в Киеве, где днем собрались сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, чтобы пройти маршем и поучаствовать в народном вече, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.
"Участники мероприятия начали митинг на Михайловской площади, участие в котором принимают около 400 человек, в основном — из других регионов страны", — говорится в сообщении полиции.
Днем в воскресенье в центре Киева состоялся митинг и марш сторонников Саакашвили, его участники уже дошли до здания Верховной рады для проведения народного вече.
Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" участвовал целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о выходе из акции протеста. Продолжает акцию только партия Саакашвили.