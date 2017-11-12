В Киеве сторонники Саакашвили собрались для проведения народного вече

Кадр из трансляции выступления Михаила Саакашвили в Киеве. 12 ноября 2017

Кадр из трансляции выступления Михаила Саакашвили в Киеве. 12 ноября 2017

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Марш сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоялся в центре Киева, его участники дошли до здания Верховной рады для проведения народного вече, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники марша требуют принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.

Марш был мирным, его участники прошли по центральным улицам Киева от Михайловской площади через Майдан Незалежности (Площадь независимости). По ходу движения они почтили память погибших во время массовых беспорядков в 2014 году.

Среди участников шествия находился Саакашвили, он заявил, что пришел с женой и ребенком.

Участники марша подошли к палаточному городку сторонников Саакашвили возле здания Верховной рады Украины, где запланировано народное вече, Саакашвили заявил, что на нем будет объявлен "решительный план дальнейших действий".