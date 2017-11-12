Медведев прибыл на встречу глав АСЕАН с президентом Филиппин

МАНИЛА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер России Дмитрий Медведев прибыл на церемонию встречи глав делегаций АСЕАН президентом Филиппин Родриго Дутерте, затем появился американский лидер Дональд Трамп.

Церемония проходит в воскресенье в конгресс-центре "SMX".

Лидеры прибыли на встречу в национальных костюмах бежевого цвета. Каждого из них на входе приветствовал президент Дутерте и его супруга Сьелито "Хонейлет" Авансенье.

Медведев прибыл на церемонию одним из последних. Следом за ним в зал зашел Трамп.

Затем началась церемония фотографирования. На ней Медведев и Трамп стояли близко друг к другу, через одного человека — премьера Вьетнама Нгуена Суан Фука.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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