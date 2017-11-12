Война из-за Южно-Китайского моря никому не нужна, заявил Дутерте

МАНИЛА, 12 ноя – РИА Новости. Война из-за территориального спора в Южно-Китайском море не нужна ни одной стране, эту проблему лучше не трогать, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"Китай сегодня — экономика номер один в мире. Мы должны быть друзьями. Есть такие горячие головы, которые хотели бы, чтобы мы вступили в конфронтацию с Китаем или со всем остальным миром по целому ряду вопросов. Проблему Южно-Китайского моря лучше оставить нетронутой. Никто не может позволить себе войну, даже такие большие страны как Россия, Китай, Великобритания или США. Ни одна страна не может позволить себе военную конфронтацию", — заявил Дутерте, выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле.

Ранее в субботу Дутерте встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

"Он (Си Цзиньпин – ред.) сказал, если вы как президент хотите сохранить жизни филиппинцев, то я как президент Китая не хочу впустую тратить жизни своих сограждан на никому не нужную войну, в которой не может быть победителей. Абсолютно очевидно, что единственный путь для нас – сотрудничество", — сказал Дутерте.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.