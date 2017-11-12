Война из-за Южно-Китайского моря никому не нужна, заявил Дутерте

МАНИЛА, 12 ноя – РИА Новости. Война из-за территориального спора в Южно-Китайском море не нужна ни одной стране, эту проблему лучше не трогать, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Ранее в субботу Дутерте встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
"Он (Си Цзиньпин – ред.) сказал, если вы как президент хотите сохранить жизни филиппинцев, то я как президент Китая не хочу впустую тратить жизни своих сограждан на никому не нужную войну, в которой не может быть победителей. Абсолютно очевидно, что единственный путь для нас – сотрудничество", — сказал Дутерте.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.