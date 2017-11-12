СМИ рассказали, как Кевин Спейси нарушил этикет, сев на трон Елизаветы II

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский актер Кевин Спейси сидел на троне британского монарха во время посещения Букингемского дворца, что является грубым нарушением протокола, пишет газета Sunday Times.

По данным издания, инцидент произошел несколько лет назад. Актер, который в тот период занимал должность художественного руководителя лондонского театра "Олд Вик", посещал дворец в сопровождении принца Эндрю.

Газета сообщает о нескольких фотографиях, на которых Спейси запечатлен сидящим на тронах Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филипа. Сами снимки издание не приводит.

Букингемский дворец подтвердил факт встречи Спейси с принцем, но не уточнил, посещали ли они резиденцию. Источники, близкие к принцу Эндрю, заявили, что тот не припоминает совместный с актером визит во дворец.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.