СМИ рассказали, как Кевин Спейси нарушил этикет, сев на трон Елизаветы II

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский актер Кевин Спейси сидел на троне британского монарха во время посещения Букингемского дворца, что является грубым нарушением протокола, пишет газета Sunday Times.
Газета сообщает о нескольких фотографиях, на которых Спейси запечатлен сидящим на тронах Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филипа. Сами снимки издание не приводит.
Букингемский дворец подтвердил факт встречи Спейси с принцем, но не уточнил, посещали ли они резиденцию. Источники, близкие к принцу Эндрю, заявили, что тот не припоминает совместный с актером визит во дворец.
Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.