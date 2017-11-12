В Японии на дрифт-заезде автомобиль влетел в толпу

ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Один из участников соревнований по дрифту, проходящих еженедельно на территории горнолыжного курорта "Тэндзан" на западе японского острова Кюсю, вылетел в толпу зрителей во время заезда, пострадали не менее четырех человек.

На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK , виден разбитый автомобиль, выкрашенный в оранжевый цвет с черными вставками, стоящий наполовину в зрительской зоне.

К настоящему времени известно о четверых пострадавших, включая водителя автомобиля, штурмана и еще двух зрителей. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Один из мужчин находится без сознания. Причины ДТП не сообщаются.

Дрифт-заезды на горнолыжном курорте "Тэндзан" проводятся каждую неделю по воскресеньям за исключением зимнего периода. На этой неделе в соревнованиях принимали участие 66 автомобилей. За гонками наблюдали около 100 человек.