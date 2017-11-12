В Киеве сторонники Саакашвили собрались на марш за импичмент Порошенко

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собираются в воскресенье в центре Киева для проведения марша с требованием принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

На Михайловской площади уже собрались несколько сотен человек. В Киеве целый день шел проливной дождь, который теперь перешел в снег. Пришедшие на акцию стоят с раскрытыми зонтами и в дождевиках. Некоторые из них держат государственные флаги Украины. Саакашвили на акцию пока не пришел.

Организаторы заявили собравшимся, что марш будет двигаться в сторону палаточного городка сторонников Саакашвили возле Верховной рады, где пройдет народное вече.

Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" принимали участие целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о своем выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили.