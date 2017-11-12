Силовики выпустили более 70 снарядов за сутки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (142)

Местная жительница на месте своего разрушенного дома в поселке Новосветловка. Архивное фото

Местная жительница на месте своего разрушенного дома в поселке Новосветловка. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 70 мин и снарядов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили об 11 обстрелах территории республики со стороны украинских силовиков.

"Всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов, мин и гранат", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам, Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

"Народная милиция ЛНР, несмотря на постоянные обстрелы украинских силовиков, не поддаётся на провокации ВСУ и соблюдает взятые на себя обязательства. Наши действия направлены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", — подчеркнул спикер.