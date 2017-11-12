В Сан-Диего более 20 детей пострадали при обрушении лестницы в спортзале

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лестница обрушилась в спортзале американского города Сан-Диего, около 20 детей получили ранения, сообщает пожарно-спасательный департамент города в Twitter.

​"Около 20 детей пострадали в результате обрушения лестницы", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, вместе с лестницей обрушилась деревянная платформа, ранения получил 21 ребенок, также пострадали двое взрослых, их доставили в больницу.

Сообщается, что в спортзале проводились занятия по паркуру, он был оборудован специальными приспособлениями с препятствиями. Инцидент произошел в середине открытого занятия для детей в возрасте от пяти до 14 лет.