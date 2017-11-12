Турецкий премьер раскритиковал политику США на Ближнем Востоке

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Политика США на Ближнем Востоке не способствует обеспечению мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

"Все эти курдские группы марксистско-ленинской направленности являются прямой угрозой национальной безопасности Турции. Однако для борьбы с террористами ИГ* США сотрудничают именно с ними. Не думаю, что нынешняя политика Вашингтона способствует миру и стабильности в регионе", — сказал Йылдырым в интервью телеканалу CNN по итогам своего визита в США.

Он также критически оценил политику США в отношении Ирана. "Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом склоняется к противостоянию с Ираном, пытаясь аннулировать соглашение по ядерной программе. Не думаю, что Вашингтону это удастся с юридической точки зрения, поскольку речь идет о многостороннем соглашении", — сказал турецкий премьер, добавив, что европейские государства не разделяют позиции Трампа в отношении Ирана.

*Запрещенная в России террористическая организация