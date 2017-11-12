Задержанный в Нарве россиянин учился на программиста, сообщили СМИ

ТАЛЛИН, 12 ноя ─ РИА Новости. Двадцатилетний гражданин России Алексей Васильев, задержанный в Нарве по подозрению в подготовке киберпреступлений, учился в Эстонии на программиста, сообщил портал 47news со ссылкой на посольство РФ в Таллине.

Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России, которого подозревают в подготовке киберпреступлений. Суд позже санкционировал его арест.

По данным портала 47news, Васильев с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже в городе Силламяэ. Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт Кохтла-Ярве на специальность программиста. В Эстонии он находится по студенческому виду на жительство.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской республики" и "подготовка компьютерного преступления". В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как ранее сообщало посольство РФ в Таллине, 13 ноября состоится встреча Васильева с российским консулом, который проконсультирует его и поможет найти адвоката.