Путин отверг возможность вмешательства России в выборы в США, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседах со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме вновь отверг возможность вмешательства Москвы в президентские выборы США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, Трамп интересовался насколько эта информация может соответствовать действительности, насколько это может быть правдой, и президент Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи", — сказал Песков. Так он ответил на просьбу уточнить, как был поставлен Трампом вопрос о якобы имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы.

Песков также подчеркнул, что Путин выразил полное непонимание (в связи с) "теми голословными обвинениями, которые звучат из США по этому вопросу".