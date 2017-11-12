Россиянка, у которой изъяли дочь в Финляндии, не обращалась за помощью в РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Россиянка, у которой финские социальные службы в сентябре забрали 12-летнюю дочь, не обращалась за помощью к представительству России, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства в Финляндии.

В дипмиссии отметили, что взяли дело Елены Смоленчук на контроль, свяжутся с ней и местными властями, чтобы выяснить обстоятельства и уладить ситуацию в интересах ребенка.

Об этом случае РИА Новости ранее рассказал финский правозащитник Йохан Бекман. По его словам, женщина живет с мужем в городе Рякюля, в семье двое дочерей — 9 и 12 лет, никаких конфликтов нет. Старшую девочку забрали из школы без ведома родителей и передали в приемную семью, потому что мама якобы "шлепнула ее футболкой". У ребенка нет российского гражданства, только финское. Бекман добавил, что женщина просит российские власти помочь вернуть дочь.

Это не первый случай, когда в Финляндии забирают детей у россиян. Ранее большой резонанс вызвала история Анастасии Завгородней, у которой сотрудники соцслужбы отобрали четверых детей по подозрению в насилии над ними. В 2015 году Павел Астахов, занимавший тогда пост детского омбудсмена, сообщал, что от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей.