В ДНР опасаются обострения на Мариупольском направлении

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает обострения ситуации на Мариупольском направлении в связи с ротацией украинских силовиков.

По его словам, отмечено прибытие на Мариупольском направлении для ротации 501 и 36 бригад морской пехоты вооруженных сил Украины.

"501 батальон, находясь в зоне "АТО" в предыдущий раз, отметился не в лучшую строну с точки зрения соблюдения минских соглашений", — сообщил в воскресенье журналистам Басурин, добавив, что прибытие очередных военных только усугубит и "без того сложную ситуацию вблизи линии соприкосновения на Мариупольском направлении".