В ДНР заявили о сбитом беспилотнике силовиков

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сбит под Донецком, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Корректировка артиллерийского огня ВСУ ведется с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один из таких был сбит нашими военнослужащими вчера в районе поселка Пески (находится под контролем ВСУ — ред.) во время минометного обстрела с позиций ВС Украины. Примечательно, что сразу после уничтожения БПЛА обстрел прекратился", — сказал Басурин.

Он напомнил, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения, согласно минским соглашениям, запрещено.

"Но украинская сторона давно забыла об их существовании, чем в очередной раз подтверждает отсутствие заинтересованности в прекращении этой братоубийственной войны", — добавил Басурин.