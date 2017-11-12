В ДНР заявили о сбитом беспилотнике силовиков

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сбит под Донецком, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Он напомнил, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения, согласно минским соглашениям, запрещено.
"Но украинская сторона давно забыла об их существовании, чем в очередной раз подтверждает отсутствие заинтересованности в прекращении этой братоубийственной войны", — добавил Басурин.