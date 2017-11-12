Силовики вели обстрел из тяжелой артиллерии, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (141)

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по селу Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики запрещенные минскими соглашениями артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра, завил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинскими силовиками в 16.40 (в субботу — ред.) было выпущено по Коминтерново шесть артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. К счастью, жертв среди населения удалось избежать", — сказал Басурин.