Эфир BBC прервали женские стоны

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пранкеры едва не сорвали выпуск BBC Breakfast, включив во время прямого эфира запись громких женских стонов, сообщает RT.

Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.

Как рассказали позже в BBC, ответственность за инцидент взяла на себя группа пранкеров. Они проезжали мимо Вестминстера и увидели съемочную группу. Шутники остановили автомобиль неподалеку от журналистов и включили запись стонов.