Снова о "вмешательстве" в выборы. Трамп прокомментировал встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о "вмешательстве России" в американские выборы в 2016 году.
Позже, во время совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, президента США спросили, верит ли он словам Путина.
"Он верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами", — сказал Трамп.
Он напомнил, что мнение о "российском вмешательстве" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.
Заявления о вмешательстве в выборы американские спецслужбы делали как до, так и после голосования, которое состоялось 8 ноября 2016 года. Москва категорически отрицает подобные обвинения.
"Приобретение для всего мира"
На пресс-конференции Трамп также коснулся темы санкций.
"Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию, вместо того чтобы нам все время бороться с ними, — это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток для нашей страны", — добавил американский лидер.
Ранее Трамп в своем Twitter положительно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, заявив, что Москва может оказать "серьезную помощь" в борьбе с терроризмом и решении проблем Северной Кореи, Сирии и Украины.
"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо?", — написал он.
Совместное заявление по Сирии
Лидеры России и США по итогам общения на саммите одобрили совместное заявление по Сирии, которое российский президент считает важным, так как оно подчеркивает некоторые принципиальные вещи.
Эта тема важная и для России, которая давно борется с этой проблемой, и для всего мира, добавил президент. Он подчеркнул, что война с терроризмом будет продолжена совместными усилиями двух стран.
Кроме того, Путин назвал важным подтверждение в заявлении территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент отметил, что работа по уничтожению террористов в Сирии подходит к завершению, и сейчас главной задачей является закрепление договоренностей по зонам деэскалации и режиму прекращения огня, а также создание условий для начала политического процесса.
"При этом мы ясно сказали, что не будем работать с режимом (президента Сирии Башара) Асада, не будем работать с Ираном, их интересы сильно отличаются от наших", — добавил представитель госдепартамента