Снова о "вмешательстве" в выборы. Трамп прокомментировал встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о "вмешательстве России" в американские выборы в 2016 году.

В субботу президенты двух стран встретились во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Как сообщил Трамп, Владимир Путин вновь заверил его, что Москва не вмешивалась в выборы в США. По словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

Позже, во время совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, президента США спросили, верит ли он словам Путина.

"Он верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами", — сказал Трамп.

Он напомнил, что мнение о "российском вмешательстве" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.

Заявления о вмешательстве в выборы американские спецслужбы делали как до, так и после голосования, которое состоялось 8 ноября 2016 года. Москва категорически отрицает подобные обвинения.

"Приобретение для всего мира"

На пресс-конференции Трамп также коснулся темы санкций.

"Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир", — сказал президент.

"Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию, вместо того чтобы нам все время бороться с ними, — это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток для нашей страны", — добавил американский лидер.

Ранее Трамп в своем Twitter положительно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, заявив, что Москва может оказать "серьезную помощь" в борьбе с терроризмом и решении проблем Северной Кореи, Сирии и Украины.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо?", — написал он.

Совместное заявление по Сирии

Лидеры России и США по итогам общения на саммите одобрили совместное заявление по Сирии, которое российский президент считает важным, так как оно подчеркивает некоторые принципиальные вещи. © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк "Значительная помощь": Трамп заявил о важности хороших отношений с Россией "Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками". — сказал Путин. Эта тема важная и для России, которая давно борется с этой проблемой, и для всего мира, добавил президент. Он подчеркнул, что война с терроризмом будет продолжена совместными усилиями двух стран.

Кроме того, Путин назвал важным подтверждение в заявлении территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент отметил, что работа по уничтожению террористов в Сирии подходит к завершению, и сейчас главной задачей является закрепление договоренностей по зонам деэскалации и режиму прекращения огня, а также создание условий для начала политического процесса.

Как отметили в госдепе, заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по Сирии подтверждает, что страны могут совместно работать при совпадении интересов.

"При этом мы ясно сказали, что не будем работать с режимом (президента Сирии Башара) Асада, не будем работать с Ираном, их интересы сильно отличаются от наших", — добавил представитель госдепартамента