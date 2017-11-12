В ДНР рассказали, из-за чего обострилась ситуация на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе населенного пункта Широкино ухудшается из-за нахождения там подразделений ВСУ, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что обстрел населенных пунктов Саханка и Коминтерново на юге республики, а также обстрел района пункта наблюдения СЦКК велся со стороны Широкино.

"По причине того, что в Широкино находятся подразделения ВСУ, постоянно происходит эскалация на линии соприкосновения. От туда ведется огонь практически по всем близлежащим населенным пунктам, а также по наблюдательному пункту СЦКК", — сказал Якубов.