В Одессе сотрудника полиции ранили из травматики, сообщили СМИ

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Стрельба произошла в Суворовском районе в Одессе, сотрудник полиции получил ранение, сообщил в воскресенье советник главы областного управления Национальной полиции Украины Руслан Форостяк.

По его информации, инцидент произошел в субботу, трое мужчин распивали спиртные напитки, началась ссора, после чего один из мужчин выстрелил другому в лоб.

"Вчера поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, что во дворе лежит молодой человек без сознания, на голове кровотечение. Поступило сообщение, на место выехала оперативно-следственная группа. Было выяснено, что пострадавший, который сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики, он находится в коме, ему провели операцию. Это сотрудник полиции, участковый Суворовского района города. Он получил эту травму в результате ссоры и конфликта с его друзьями, с которыми он действительно распивал спиртные напитки", — сказал Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, выстрел был сделан из травматического пистолета во время ссоры. Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Он также сообщил, что полиция уже задержала двоих подозреваемых, сейчас выясняется, где находится оружие.