В Японии выясняют причину гибели россиянина на судне под флагом Того

ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Сотрудники японской полиции выясняют обстоятельства гибели российского моряка, тело которого было обнаружено на борту грузового судна под флагом республики Того в порту Имидзу префектуры Тояма на западе острова Хонсю.

По информации агентства Киодо , которое ссылается на представителей местных правоохранительных органов, звонок на пульт управления пожарной службы, выполняющей также функции скорой помощи, поступил около восьми утра по местному времени в воскресенье (около 02.00 мск). К моменту приездов медиков мужчина был уже мертв.

Согласно предварительной информации, погибшим является 37-летний Ракитин Вадим. Мужчина был обнаружен без сознания в каюте другим моряком. Отмечается, что он лежал на кровати, на лице было зафиксировано кровотечение.

Грузовое судно под флагом Того прибыло в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. Как сообщается, на нем должны были перевозить партию подержанных автомобилей. В понедельник, 13 ноября, судно должно было покинуть порт, однако пункт назначения не указывается.