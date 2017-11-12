В Японии выясняют причину гибели россиянина на судне под флагом Того

ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Сотрудники японской полиции выясняют обстоятельства гибели российского моряка, тело которого было обнаружено на борту грузового судна под флагом республики Того в порту Имидзу префектуры Тояма на западе острова Хонсю.Киодо, которое ссылается на представителей местных правоохранительных органов, звонок на пульт управления пожарной службы, выполняющей также функции скорой помощи, поступил около восьми утра по местному времени в воскресенье (около 02.00 мск). К моменту приездов медиков мужчина был уже мертв.
Согласно предварительной информации, погибшим является 37-летний Ракитин Вадим. Мужчина был обнаружен без сознания в каюте другим моряком. Отмечается, что он лежал на кровати, на лице было зафиксировано кровотечение.
Грузовое судно под флагом Того прибыло в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. Как сообщается, на нем должны были перевозить партию подержанных автомобилей. В понедельник, 13 ноября, судно должно было покинуть порт, однако пункт назначения не указывается.